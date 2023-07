"War doof": Tim hat sich über Bachelorette-Exit geärgert!

Damit hätte er nicht gerechnet! Am Mittwoch ging die neue Bachelorette-Staffel an den Start. Auch dieses Jahr buhlen wieder 18 Single-Männer um das Herz der Rosenkavalierin. In der ersten Nacht der Entscheidung durfte Jennifer Saro bereits fleißig ihre Rosen verteilen – zwei Kandidaten konnten nicht auf Anhieb bei der Influencerin punkten und mussten bereits am ersten Abend die Heimreise antreten. Gegenüber Promiflash verrät Teilnehmer Tim nun, wie es ihm mit dem Rauswurf erging!

Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät Tim jetzt, wie er mit seinem frühen Bachelorette-Exit umgeht: "Meine Welt ist jetzt nicht zusammengebrochen, nur weil ich keine Rose bekommen habe. Aber natürlich hat es mich im ersten Moment geärgert." Der Düsseldorfer habe in der Zeit nicht viel von Thailand gesehen, weil er die meiste Zeit im Hotelzimmer verbracht habe. "Das war schon ein doofes Gefühl, weil du so eine lange Reise auf dich nimmst und dann direkt wieder nach Hause fliegen kannst", gesteht der 31-Jährige.

Neben Tim schickte die YouTuberin auch Kandidat Thomas am ersten Abend wieder nach Hause. Gegenüber Promiflash erklärt der 29-Jährige, dass er nicht traurig über den Rausschmiss war: Zwar passe Jenny optisch in sein Schema, aber rein von den Gesprächen habe es nicht für ihn gepasst. "Es kam keine richtige Unterhaltung zustande, deswegen musste ich auch so viele Fragen stellen – der Vibe hat einfach gefehlt", fügt der gelernte Vertriebler hinzu.

