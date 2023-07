Alle ausgewandert: Sarah-Jane Wollny vermisst ihre Nichten

Sarah-Jane Wollny (24) fiebert dem Wiedersehen mit ihrer Familie entgegen. Die Familie Wollny ist ein riesengroßer Fan von der Türkei. Aus diesem Grund machte die Großfamilie das Land zu ihrem zweiten zu Hause. Regelmäßig fliegen sie zusammen in den Süden und verbringen viel Zeit miteinander. Nur Sarah-Jane hat ihre Familie schon sehr lange nicht mehr gesehen. Jetzt verrät sie, wie es ihr aktuell damit geht.

Via Instagram verrät die Influencerin in einer Fragerunde, dass sie ihre Familie schon bald in die Arme schließen kann. Ein neugieriger Follower wollte wissen, ob sich Sarah auf das Wiedersehen mit ihrer Familie freut. Daraufhin antwortet die Blondine: "Ich freue mich riesig auf meine Familie, aber vor allem auf meine kleinen Mäuse. Ich bin gespannt, wie sie auf mich reagieren und ob sie mich erkennen."

Die Entfernung macht der Krankenpflegerin doch ganz schön zu schaffen, wie sie verrät: "Es ist schon sehr schwer und ich vermisse sie extrem." Trotzdem macht sie der Gedanke total glücklich zu wissen, "dass sie ihren Traum leben, viel Spaß haben und glücklich sind".

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny im Januar 2022

