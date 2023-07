Kilian Kerner schwärmt von GNTM-Best-Agern Nicole und Marina

Diese Models gehören für Kilian Kerner einfach auf den Laufsteg! Schon seit Jahren ist der Designer mit seiner Mode extrem erfolgreich und stellt Jahr für Jahr tolle Shows auf die Beine. Auch von Germany's next Topmodel ist er gar nicht mehr wegzudenken – weswegen auch regelmäßig GNTM-Kandidatinnen auf seinen Laufstegen zu finden sind. Auf der Fashion Week in Berlin liefen unter anderem Nicole Reitbauer und Martina Gleissenebner-Teskey (52) für ihn. Promiflash verrät Kilian, wieso die Best-Ager-Models für ihn so besonders sind.

"Der Spirit, die Erfahrung, die Aura. Nicole und Marina sind tolle Frauen", schwärmt der Modeschöpfer im Promiflash-Interview. Die beiden GNTM-Finalistinnen sind schon mehrfach für ihn über den Catwalk gelaufen – und anders kann sich Kilian das auch gar nicht mehr vorstellen. "Das Thema Best-Ager ist seit drei Jahren etwas, was ich mir aus meinen Shows nicht mehr wegdenken kann", betont er.

Doch nicht nur die beiden älteren Models konnte in diesem Jahr einen Job bei Kilian ergattern. Auch Selma und Olivia, zwei weitere Finalistinnen aus diesem Jahr, liefen für ihn – genauso wie Nina Kablitz, die er schon im Rahmen der Show gebucht hatte. Als einziges Curvy-Model durfte Dascha Carriero (23) seine Mode präsentieren.

Anzeige

Getty Images Nicole Reitbauer bei der Kilian Kerner Fashion Show, Berlin Fashion Week 2023

Anzeige

Getty Images Kilian Kerner bei seiner Fashion Show im Juli 2023 in Berlin

Anzeige

Getty Images Martina Gleissenebner-Teskey bei der Kilian Kerner Fashion Show bei der Berlin Fashion Week 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de