Nach seinem Drogenentzug: Rapper Sido kifft fleißig weiter

Kehrt Sido (42) zu alten Gewohnheiten zurück? Der Rapper hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, während seiner Karriere harte Drogen konsumiert zu haben. Doch das sollte sich ändern: Im November vergangenen Jahres machte der "Bilder im Kopf"-Interpret bekannt, dass er in eine Entzugsklinik gegangen sei. Der vierfache Vater wollte dem Ganzen ein Ende setzen. Doch den Drogen scheint er nicht komplett abschwören zu wollen: Sido gönnt sich ab und zu einen Joint!

Im Gespräch mit Stern sprach der 42-Jährige offen über seine Gewohnheiten. Auf die Frage, ob er gekifft habe, gab Sido preis: "Ja, das habe ich. Aber ich rauche nie einen ganzen Joint. Ich ziehe ein paar Mal und lege ihn dann weg." Es sei nie sein Ziel gewesen, den Cannabis-Konsum komplett aufzugeben: "Während der Therapie in der Klinik durfte ich gar nichts, auch nicht kiffen. Aber ich habe den Ärzten schon damals gesagt, dass ich nicht dauerhaft aufhören werde. [...] Ich wollte weg von den Drogen, die mich so krank gemacht haben, und Cannabis gehörte für mich einfach nicht dazu."

In einem YouTube-Interview mit Aria Nejati hatte Sido verraten, wie er den Schritt in die Entzugsklinik gewagt hatte. Sein Kollege und guter Freund Kool Savas (48) soll sich mächtig um ihn gesorgt haben. "Ich will nicht, dass du stirbst", habe der 48-Jährige dem Berliner offen gesagt. Daraufhin habe sich Sido Hilfe geholt.

Revierfoto / ActionPress Sido im Juli 2021 in Oberhausen

Getty Images Sido, Rapper

Getty Images Sido mit seiner 1Live Krone im Dezember 2019

