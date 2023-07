Seltenheit: Königin Camilla genießt Lunch mit ihrem Sohn!

Es kommt nicht oft vor, dass diese beiden zusammenfinden! Königin Camilla (75) war von 1973 bis 1995 mit ihrem ersten Ehemann Andrew Parker Bowles verheiratet. Zusammen bekamen sie zwei Kinder: Laura Lopes und Tom Parker Bowles (48). Im Mai dieses Jahres hatte sich für die Britin aber alles schlagartig verändert: Sie ist nun Queen Camilla, die Gemahlin von König Charles III. (74). Somit gibt es täglich viele Termine. Zeit für ihre Kinder hat Camilla daher nur selten.

Gestern hatte die 75-Jährige augenscheinlich mal ein bisschen Platz in ihrem Terminkalender gefunden. Denn, wie Fotos zeigen, die Hello! Magazine vorliegen, besuche Camilla ein Restaurant in London – dort aß sie mit ihrem Sprössling und nutzte die Gelegenheit bestimmt auch, um mal wieder ein wenig zu plaudern. Zu dem Mittagessen trug sie ein langes Blümchenkleid in Royalblau.

In Sachen Styling hat Camilla offenbar ihre neue Lieblingsfarbe entdeckt. Denn bereits im Juni hatte Charles' Herzensdame bei einem Termin darin gestrahlt. Damals hatte sie jedoch kein Kleid, sondern einen lockeren Jumpsuit getragen.

Getty Images Königin Camilla und König Charles im Juni 2023

Getty Images Tom Parker Bowles, 2010

Getty Images Queen Camilla im Juni 2023

