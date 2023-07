Tammy Hembrows Ex-Verlobter Matt Poole datet eine 22-Jährige

Matt Poole ist neu vergeben. Ende 2020 hatten der Sportler und Tammy Hembrow (29) ihre Beziehung bekannt gegeben. Nur kurze Zeit später verlobten die beiden sich und entzückten ihre Fans mit der Nachricht, dass sie ein Baby erwarten. Doch nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Posy im Juni 2022 lief es offensichtlich nicht mehr so rosig. Ende des vergangenen Jahres gab die YouTuberin die Trennung bekannt – und nun ist Matt mit einer neuen Frau liiert.

Der 35-Jährige, teilte vor wenigen Tagen ein Selfie mit einer Frau im Netz. DailyMail berichtet, dass es sich dabei um seine neue Freundin Maddi Woodward handelt. Die 22-Jährige legt auf dem Schnappschuss ihren Arm um den einstigen Sportler. Über seine aktuelle Flamme ist nur wenig bekannt, da sie alle ihre sozialen Medien privat hält und nur eine kleine Followerschaft von 3.100 Personen hat.

Nur wenige Augenblicke, nachdem Matt seine neue Liebe vorgestellt hatte, teilte Tammy ein Video auf TikTok, in dem sie und ihre beste Freundin abwechselnd den Song "Angel Eyes" singen. Der Text lautete: "Eines Abends, als ich am Fluss spazieren ging, sah ich ihn zusammen mit einem jungen Mädchen, und der Blick, den er ihr zuwarf, ließ sie erschaudern, weil er mich immer so ansah." Ob sie damit wohl ihren Ex-Verlobten meint?

Instagram / matt_poole1 Matt Poole und Maddi Woodward, Juli 2023

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit Matt Poole und ihrer Tochter Posy im Juli 2022

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Juli 2023

