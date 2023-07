Wegen Umstyling? Männerflaute bei GNTM-Girl Anya Elsner!

Hat Heidi Klum (50) Anya Elsner etwa die Chance auf die große Liebe verbaut? In diesem Jahr versuchte sie bei Germany's next Topmodel den begehrten Titel zu ergattern. Um die Chancen der zahnmedizinischen Fachangestellten auf dem Modemarkt zu erhöhen, unternahm die Chefjurorin ein radikales Umstyling: Ihre braune Mähne wurde in einen blonden Kurzhaarschnitt verwandelt. Für das Nachwuchsmodel ein Schock. Und auch mit den Männern läuft es für Anya seit dem Umstyling nicht mehr...

"Ich habe, seitdem ich bei GNTM war, nicht eine Datinganfrage bekommen. Ich habe das Gefühl, seit ich diesen neuen Look habe, bin ich irgendwie komplett raus aus der Männerwelt", erzählt Anya im Promiflash-Interview auf der Kilian Kerner Fashion Show. Sie glaube, dass die meisten Männer nur auf lange Haare stehen – doch ihre Haare wieder wachsen zu lassen, ist dennoch keine Option: "Momentan bin ich ehrlich gesagt gar nicht an der Liebeswelt interessiert. Ich fokussiere mich jetzt auf meine Karriere und dementsprechend bleibe ich erst mal so, weil das ist jetzt mein Signature-Look und den gebe ich ja nicht für irgendeinen Mann auf!"

Immerhin hat ihr Haarschnitt Anya großen Wiedererkennungswert verliehen. "Ich werde so oft auf der Straße erkannt, das ist so krass", verrät sie Promiflash. Selbst in Momenten, in denen sie nicht zurechtgemacht sei, werde die Berlinerin angesprochen. "Aber ich find's toll!", stellt sie klar.

Anzeige

Instagram / anya.elsner Anya Elsner im Februar 2022 in Paris

Anzeige

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Anya beim Sedcard-Shooting

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de