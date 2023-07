Erster Hochzeitstag: Ben Affleck und J.Los Liebesgeschichte!

Ben Affleck (50) und Jennifer Lopez (53) feiern ihren ersten Hochzeitstag! Die Schauspieler waren Anfang der 2000er-Jahre das Traumpaar schlechthin gewesen. Bereits damals hatten die zwei sich verlobt. Doch zu einer Hochzeit kam es nicht. Die Beziehung scheiterte nach zwei Jahren. Rund 20 Jahre gingen beide verschiedene Wege, bevor sie 2021 wieder zueinander fanden. Promiflash blickt für euch auf die lange Reise der beiden zurück.

Die Turteltauben hatten sich 2001 am Set der Liebeskomödie "Gigli" kennengelernt. Obwohl die New Yorkerin damals noch mit Chris Judd verheiratet gewesen war, kamen Spekulationen über eine Romanze mit ihrem Co-Star auf. Nach J.Los Scheidung wurden die beiden tatsächlich ein Paar. Doch die junge Liebe hielt dem Druck der Öffentlichkeit nicht stand. Im April 2021 gaben Jennifer und Ben ihrem Glück allerdings eine zweite Chance – und schweben seitdem auf Wolke Sieben.

Das Paar heiratete im Juli 2022 überraschend in Las Vegas. Es folgten Flitterwochen in Paris und eine zweite idyllische Hochzeit in Georgia. Die Dekoration des Veranstaltungsortes war in strahlendem Weiß gehalten. Auch der lange Teppich, auf dem die Gäste sowie das Brautpaar vom Haus zum Traualtar schritten, war weiß. Zahlreiche prominente Gäste wohnten der großen Hochzeitsfeier auf Bens Anwesen bei.

