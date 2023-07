Julian Claßen turtelt mit seiner Tanja auf "Barbie"-Premiere

Julian Claßen (30) und seine Tanja (26) sind verliebt wie eh und je. Der Influencer war an der Seite seiner damaligen Partnerin Bibi (30) mit lustigen Videos im Netz berühmt geworden. Nach der plötzlichen Trennung im vergangenen Jahr lernte er die frühere Schwimmerin Tanja kennen und schwebt seither mit ihr auf Wolke sieben. Nun zeigen sich die zwei Turteltäubchen wieder einmal Hals über Kopf verliebt.

Bei der Deutschlandpermiere des neuen "Barbie"-Films erschienen der 30-Jährige und seine Liebste natürlich gemeinsam. Der Veranstaltungsort war gänzlich im Stil der Kultpuppe gestaltet. Alles erinnerte an ein lebensgroßes Barbie-Traumhaus. Julian und Tanja ließen es sich dort auch nicht nehmen, zu zeigen, wie verliebt sie sind. Die Influencer knutschten und turtelten unter anderem an einer riesigen Rutsche herum. "Er sieht so gut aus mit dem pinken Hemd", schwärmte die 26-Jährige außerdem gegenüber Bild.

Zuletzt hatte die Brünette mit weniger positiven Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Der YouTuber Marvin Wildhage (27) ist bekannt dafür, Influencer mit Fake-Produkten und fiesen Pranks reinzulegen – und Tanja war glatt in seine Falle getappt: Selbstbewusst hatte sie Werbung für seine Hokus-Pokus-Steine gemacht und dabei sogar gefährliche Heilversprechen gegeben.

Getty Images Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2023

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in New York

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić

