Katie Price stolz: Sohn Harvey stellt einen Weltrekord auf!

Im Hause Price gibt es Grund zum Feiern! Katie Price (45) ist Mama von fünf Kids. Zu ihrem ältesten Sohn Harvey (21) hat der britische Realitystar eine besondere Bindung. Seit seiner Geburt leidet der 21-Jährige an einem seltenen Gendefekt, dem Prader-Willi-Syndrom – weswegen er nicht nur mit körperlichen Auswirkungen, sondern auch mit einer Entwicklungsstörung zu kämpfen hat. Jetzt prahlt Katie stolz mit ihrem Sprössling – denn Harvey wurde für eine beeindruckende Leistung ausgezeichnet!

Vor wenigen Stunden teilte Katie erfreuliche Neuigkeiten mit ihren Fans via Instagram: Ihr Sohn Harvey wurde jetzt für die weltweit längste Zeichnung eines Zuges ausgezeichnet – damit stellt der 21-Jährige einen neuen Guinness-Weltrekord auf! "Wir sind so stolz auf Harvey", schwärmt die fünffache Mama in einem Video.

Erst vor wenigen Wochen hatte die TV-Bekanntheit einen niedlichen Schnappschuss zu Harveys 21. Geburtstag im Netz gepostet. Auf dem Foto knuddelt Katie ihren ältesten Sohn ganz liebevoll, der auf dem Bild noch ein Kind ist. "Happy Birthday, mein Harvey", hatte sie dazu mit einigen süßen Emojis geschrieben. Die 45-Jährige hatte zudem eine große Feier mit einer rosa Torte und viel Tanz für ihn veranstaltet.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

Instagram / katieprice Harvey Price im Juni 2023

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

