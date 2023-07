Ryan Goslings Kids verwirrt, weil er Ken in "Barbie" spielt

Ryan Gosling (42) und seine Frau Eva Mendes (49) gehen seit über zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Das Traumpaar krönte seine Liebe bereits mit der achtjährige Esmeralda und der sechsjährige Amada Lee. Doch auch beruflich läuft es ziemlich rund – Ryan schlüpft nämlich im Barbie-Film in die Rolle des Ken. Und der Grund dafür sind seine Töchter, die einige der Puppen besitzen. Doch Ryans Mädchen verwirrt etwas daran...

In einem Gespräch mit People erzählt der 42-jährige Schauspieler, dass er als kleiner Junge nicht mit Barbies gespielt hat, sondern seine Kids sein erster Zugang zu der legendären Puppe waren. "Meine Kinder waren meine Einführung in Barbie", sagt er und fügt hinzu: "Ich glaube, sie sind verwirrt darüber, warum ich Ken spielen möchte. Ken hat keine Bedeutung für sie."

In wenigen Tagen wird der Schauspieler in der Komödie zu sehen sein. Einige Fans sind von seiner Ken-Rolle aber bereits im Vorfeld nicht besonders begeistert und finden, dass er zu alt sei. "Ich kann nicht darüber hinwegkommen, wie schrecklich Ryan Gosling in diesem 'Barbie'-Film aussieht. [...] Er sieht aus wie ein 40-jähriger Mann mit einer Midlife-Crisis – zu alt, um Ken zu sein", ärgerte sich ein Twitter-User.

