"Sister Wives"-Star Gwendlyn Brown hat Beatriz geheiratet

Gwendlyn Brown (21) und ihre Liebste haben den nächsten Schritt gewagt. Durch die beliebte US-amerikanische Show "Sister Wives" wurde die Blondine berühmt. Seither verfolgen fast 200.000 Follower tagtäglich ihr Leben auf Social Media. Dort teilte die 21-Jährige auch die Neuigkeit, dass sie sich mit Beatriz Queiroz verlobt hatte. Rund ein halbes Jahr später sind die beiden Turteltauben nun vor den Traualtar getreten.

Wie InTouch Weekly berichtet, gehen die beiden nun als Ehepaar durchs Leben: Der TV-Star schloss am Samstag in einer intimen Zeremonie in Arizona mit Beatriz den Bund fürs Leben. Außerdem teilt Gwendlyn ein Foto, auf dem sie ihre neue Ehefrau vor einem beleuchteten Schild mit der Aufschrift "The Queirozes" küsst. "Sagt Hallo zu Mrs. (x2) Queiroz", schreibt die frisch Verheiratete in der Instagram-Bildunterschrift.

Im März teilte Gwendlyn mit, dass sie ihren Nachnamen ändern wird, sobald sie ihre Verlobte geheiratet hat. "Aber da ich bald heiraten werde, habe ich das Namensschild mit 'Für Gwendlyn Queiroz' versehen. Das werde ich in etwa fünf Monaten sein, in weniger als fünf Monaten. Es ist bald so weit", sagte sie damals über die Hochzeitspläne des Paares.

Anzeige

Instagram / gwendlynbrown Gwendlyn Brown, Reality-Star

Anzeige

Instagram / gwendlynbrown Beatriz Queiroz und Gwendlyn Brown bei ihrer Verlobung

Anzeige

Instagram / gwendlynbrown "Sister Wives"-Star Gwendlyn Brown

Anzeige

Denkt ihr, dass Gwendlyn bald noch mehr Infos zu ihrer Hochzeit teilen wird? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Nein, vermutlich eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de