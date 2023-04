Gwen Brown wirft Kody Brown vor, verschwenderisch zu sein!

Bei Kody Brown (54) sitzt das Geld wohl locker. Bekannt wurde der Realitystar mit seiner Show Alle meine Frauen, in der er und seine vier Ehefrauen mit der Kamera begleitet werden. Doch seit zwei Jahren scheint das große Familienglück zu bröckeln: Christine (50) verließ Kody im Jahr 2021. Janelle (53) und Meri trennten sich ein Jahr später von ihm. Seit 2023 ist Kody rechtlich nur noch mit Robyn verheiratet. Gwendlyn Brown (21) hat jetzt das Ausgabeverhalten ihres Vaters aufs Korn genommen – Kody kann angeblich nicht mit Geld umgehen!

"Mein Vater und Robyn haben die schreckliche Angewohnheit, das Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Deswegen kommen sie überhaupt nicht mit ihren Mitteln aus", legte Gwendlyn ihre Meinung in einem Video auf der Streamingplattform Patreon dar. In der Aufnahme fügte die Großfamilientochter hinzu, dass es ihren ehemaligen Stiefmüttern nun wahrscheinlich viel besser gehe, da sie nicht mehr mit Kody zusammen sind – und daher finanziell nicht mehr an ihn gebunden.

Kody hat insgesamt 18 Kinder, darunter sechs Kinder mit Christine. Immer wieder liegen Gewaltsvorwürfe gegen den Patchwork-Vater vor. Gwendlyn betonte: "Als wir Kinder waren, waren wir noch so jung und leicht zu manipulieren. Wir waren nicht so eigensinnig." Jetzt seien sie erwachsen und können auf das ungerechte Verhalten reagieren.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown mit ihren vier Töchtern

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige

MEGA/ RAMEY PHOTO Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de