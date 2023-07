Sommerhaus-Hate: Patrick Romer hat bei Ex-Flirt rumgeheult

Jacqueline Carmen packt über Patrick Romer (27) aus! Im vergangenen Jahr hatte der Bauer mit seiner damaligen Freundin Antonia Hemmer (23) am Sommerhaus der Stars teilgenommen. Durch seine aufbrausende Art war er negativ aufgefallen und das einstige Bauer sucht Frau-Traumpaar trennte sich nach der Ausstrahlung. Seitdem lässt der Hottie offenbar nichts anbrennen: Aktuell fällt er durch zahlreiche Frauengeschichten auf. Sein Ex-Flirt Jacqueline erzählt Promiflash, dass Patrick sich bei ihr wegen des Sommerhaus-Hates ausgeheult habe.

"Er sagte mir auch beim 'Sommerhaus der Stars', war er ja nicht so gemein zur Antonia, wie es gezeigt wurde", schildert die Ex-First Dates Hotel-Kandidatin gegenüber Promiflash. Da schwebt ihr noch eine ganz bestimmte Szene im Kopf: "Sie wollte, dass er auf ihren Rücken steigt und das hat er dann auch gemacht, er wollte sie ja eigentlich auf die Schultern nehmen, aber sie fing wieder an zu weinen und hat ihn angebettelt, dass er auf ihren Rücken steigt." Er würde niemals eine Frau so behandeln, habe er Jacqueline gesagt. "Na ja, dumm war ich, dass ich das alles geglaubt habe", weiß sie heute.

Zu ihrer Vorgeschichte erklärt die Take Me Out-Bekanntheit: "Er und ich haben jeden Tag miteinander telefoniert und Videoanrufe gemacht." Nach einem Festival im Dezember sei es zum ersten Treffen gekommen, wo es auch zum Kuss gekommen sei. "Er sagte mir dann, […] dass er mich gerne weiterhin kennenlernen würde und dann auch was Festes wollen würde", erinnert sich die Blondine.

Instagram / jacqueline_carmen_official Jacqueline Carmen, "Take Me Out"-Bekanntheit

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / jacqueline_carmen_official Jacqueline Carmen, Reality-Sternchen

