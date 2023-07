Spice-Girls-Comeback: Ist auch Victoria Beckham am Start?

Wird es auch ein Comeback von Posh Spice geben? Victoria Beckham (49) war 1994 als Mitglied der Girlgroup Spice Girls bekannt geworden. Fünf Jahre später heiratete sie den Fußballstar David Beckham (48) und hat sich mittlerweile als Designerin in der Modebranche etabliert. Zuletzt stand die Beauty 2012 bei der Eröffnung der Olympischen Spiele mit ihrer Girlgroup auf der Bühne. Bei der Tour 2019 war sie nicht mehr dabei. Wird Victoria im nächsten Jahr wieder als Spice Girl auf der Bühne stehen?

Ein Insider muss die Fans für das kommende Event in Glastonbury nun enttäuschen. "Glastonbury ist vermutlich der coolste Gig auf dem Planeten, aber Victoria wird nicht dabei sein", äußert sich die Quelle gegenüber The Mail on Sunday. Denn die 49-Jährige konzentriere sich eher auf ihre Karriere als Designerin. "Sie hat so viel Blut, Schweiß und Tränen dareingesteckt, dass Singen etwas ist, das sie sich gut überlegen muss", erklärt der Tippgeber.

Vor wenigen Monaten erklärte Mel B allerdings erst, dass es eine geheimnisvolle Reunion inklusive Victoria geben würde! "Was das ist, kann ich im Moment noch nicht sagen, weil wir gerade dabei sind, das zu perfektionieren, was wir alle fünf zusammen machen werden. Aber es wird etwas sein, das die Fans wirklich lieben werden", verkündete sie gegenüber The Sun.

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham in London im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm und Melanie Brown, 2012

Anzeige

Getty Images Melanie Brown bei den "Who Cares Wins" Awards 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de