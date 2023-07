Trotz frühem Ausstieg: GNTM-Sarah wird im Alltag erkannt!

Sarah Benkhoff hat bei den Zuschauern wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen! Die Osnabrückerin hatte in diesem Jahr bei Germany's next Topmodel um den Sieg gekämpft – ihre gemeinsame Reise mit der Modelmama Heidi Klum (50) war allerdings nur von kurzer Dauer gewesen: Kurz vor dem großen Umstyling in Folge fünf hatte die gelernte Frisörin unter Tränen die Reißleine gezogen und war freiwillig ausgestiegen. Im Promiflash-Interview berichtete Sarah jetzt aber, dass sie trotz ihrer kurzen GNTM-Teilnahme oft von Fans erkannt wird!

Am Rande der Fashion-Week-Show von Kilian Kerner erklärte Sarah gegenüber Promiflash, dass sie "schon sehr oft" von Bewunderern auf der Straße angesprochen werde. "Osnabrück ist eine kleinere Stadt – und da wird man doch oft erkannt", betonte sie und fügte hinzu: "Aber auch hier in Berlin wurde ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen." Damit sei das Nachwuchsmodel "sehr glücklich", denn es sei genau das, was es immer gewollt habe.

Doch nicht nur im Alltag kommt Sarah in Kontakt mit ihren Fans – auch auf Social Media hat sie sich eine Community aufgebaut! "Obwohl ich nur fünf Folgen dabei war, habe ich doch viele Follower bekommen", freute sie sich. Auf Instagram folgen der Beauty im Moment rund 27.200 User.

Anzeige

Instagram / sarahbenkhoff Sarah Benkhoff, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / sarahbenkhoff GNTM-Kandidatin Sarah Benkhoff

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Sarah Benkhoff, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de