Charles ist sauer: Prinz William lässt seinen Vater blechen!

Keine Extra-Behandlung! Für König Charles (74) hat sich seit dem Tod seiner Mutter so einiges geändert. Prinz William (41) ist seither für sein geliebtes Cottage in Wales verantwortlich. Dieses hatte der jetzige König im Jahr 2007 für über eine Million Pfund gekauft. Seitdem hatte er dort jeden Sommer verbracht. Das könnte sich allerdings bald ändern. William habe vor, "Llwynywermod" als Ferienhaus zu vermieten: Fortan soll auch Charles für seinen dortigen Aufenthalt Miete bezahlen!

Wie die Mail on Sunday berichtet, soll der König nicht erfreut über die Pläne seines Sohnes sein. Demnach habe William seinem Vater sogar angeordnet, er müsse all sein Hab und Gut räumen. Dass er nun sogar für seinen zukünftigen Aufenthalt zahlen soll, schmeckt Charles so gar nicht. "Der König war ziemlich verärgert, aber das war die Abmachung", verrät ein Insider. Ab September soll das Haus als Ferienhaus vermietet werden – sehr zur "Enttäuschung" des Königs, wie die Quelle verlauten lässt.

Mögliche Gründe für die Pläne des britischen Thronfolgers lassen sich bereits finden. Erst vergangenen Monat hatte ein Palast-Insider laut Daily Mail verraten, dass William und Prinzessin Kate (41) in Zukunft Urlaub in walisischen Pensionen und Ferienhäusern machen möchten. Damit wolle das royale Paar die Tourismusbranche unterstützen.

Getty Images Prinz William

Instagram / princeandprincessofwales König Charles und Prinz William im Juni 2020

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Februar 2019

