Erste Tournee für Shirin David: Der Vorverkauf läuft megagut

Für Shirin David (28) könnte es aktuell nicht besser laufen! Seit einigen Jahren ist die ehemalige DSDS-Jurorin erfolgreich im Business der deutschen Rap-Szene. Vor Publikum sang die Beauty bis dahin aber noch nie. Das soll sich jetzt aber ändern: Nachdem Shirin ihren allerersten Auftritt an der Seite von Rapper Haftbefehl (37) auf dem diesjährigen Splash-Festival absolvierte, soll im Herbst die große Tour folgen – der Vorverkauf soll bereits jetzt ein voller Erfolg sein!

Das berichtet jetzt Bild: Nur wenige Tage nach Beginn des Vorverkaufs sollen rund 100.000 Tickets verkauft worden sein – in den Konzerthallen der größten Städte Deutschlands sind angeblich nur noch wenige Karten verfügbar. Damit sorgt Shirin laut Angaben des Mediums für einen rekordartigen Verkauf von Konzertkarten. Unangefochten an der Spitze bleibt allerdings Helene Fischer (38), die am ersten Verkaufstag bereits 300.000 Tickets verkauft hatte.

Wie begeistert die Fans von dem Live-Auftritt der 28-Jährigen waren, machten sie auf Instagram deutlich. "Kein Playback, nur Stimme! Kann die Tour kaum erwarten", "Sehr krasser Rap" und "Du hast so abgeliefert! Allen gezeigt, dass du es kannst!", sind nur einige der begeisterten Kommentare unter einem Video kurz vor Shirins Performance.

Instagram / shirindavid Shirin David und Haftbefehl im Juni 2023

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

Instagram / shirindavid Shirin David vor ihrem ersten Livauftritt, Juni 2023

