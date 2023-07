Endlich: Shirin David absolviert allerersten Liveauftritt!

Shirin David (28) geht einen neuen Schritt in ihrer Musikkarriere! Mit ihren Rapsongs ist die YouTuberin schon seit Jahren extrem erfolgreich: Ihr erstes Album war 2019 direkt auf der Nummer eins der deutschen Charts eingestiegen und auch das zweite hatte sich zwei Jahre später ganze 31 Wochen in den Top drei gehalten. Außerdem hatte die Sängerin bereits bei DSDS in der Jury gesessen und wird bald bei The Voice of Germany coachen. Doch trotz zahlreicher Fans hat Shirin tatsächlich noch nie live auf der Bühne performt. Bis jetzt!

Beim Splash-Festival sorgte Rapper Haftbefehl (37) für eine riesige Überraschung, als er Shirin plötzlich auf die Bühne holte und mit ihr zusammen den gemeinsamen Song "Conan x Xenia" performte. Auf Instagram zeigt die Musikerin, wie nervös sie vor ihrem allerersten Live-Auftritt war: In ihrem goldenen Zweiteiler zittert sie hinter der Bühne. Doch den Auftritt rockte sie dann ohne Probleme – und die Fans sind begeistert! "Kein Playback, nur Stimme! Kann die Tour kaum erwarten", "Sehr krasser Rap" und "Du hast so abgeliefert! Allen gezeigt, dass du es kannst!", sind nur einige der begeisterten Kommentare.

Dass Shirin bei "The Voice" Talente betreuen soll, ohne selbst je aufgetreten zu sein, sorgte für viel Kritik. Doch wieso hat sie sich mit ihrem ersten Auftritt auf der Bühne so viel Zeit gelassen? Bei Late Night Berlin hatte die Influencerin das mit den Widrigkeiten der Corona-Pandemie begründet. Außerdem habe sie großen Respekt vor der Bühne – doch bald soll es dennoch endlich auf ihre erste Tour gehen.

Shirin David vor ihrem ersten Livauftritt, Juni 2023

Shirin David und Haftbefehl im Juni 2023

Shirin David, Rapperin

