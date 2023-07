Feiert Leonardo DiCaprio schon wieder mit mehreren Ladys?

Leonardo DiCaprio (48) ist stets in bester Gesellschaft! Obwohl er einer der besten und erfolgreichsten Schauspieler der Welt ist, ist der Titanic-Darsteller nicht wegen seiner Filme in den Schlagzeilen. Denn der aus Los Angeles stammende Oscarpreisträger sorgt seit mehreren Monaten mit seinem Datingleben für viel Aufsehen. Zuletzt wurde er mit Gigi Hadid (28) in Verbindung gebracht. Doch auf neuesten Schnappschüssen fehlt von dem Supermodel jede Spur!

Stattdessen ist der 48-Jährige von mehreren Ladys umgeben. Paparazzi lichteten Leo auf dem Wasser ab – zuerst kam der Hollywoodstar im Strandclub 55 an. Anschließend legte das Boot mit einer Schar hübscher Damen am Hafen an. Leo lässt seine Seele aktuell in St. Tropez baumeln und scheint sich vom turbulenten Alltag eines Filmstars zu erholen. Die richtige Begleitung darf da offensichtlich auch nicht fehlen.

Wer die Frauen sind, ist nicht bekannt. Vor seinem Urlaub hatte Leo einen Zwischenstopp in der englischen Hauptstadt gemacht – in London besuchte er die Sommerparty der Vogue. Dort soll er laut Daily Mail die Veranstaltung mit dem Model Neelam Gill (28) und der Moderatorin Maya Jama (28) verbracht haben. Letztere hatte zuvor eine Beziehung mit ihm abgestritten.

LOVE PARIS / MEGA Leonardo DiCaprio auf einem Boot in St. Tropez

LOVE PARIS / MEGA Leonardo DiCaprios weibliche Begleitung auf dem Boot in St. Tropez

Getty Images Maya Jama im Februar 2023

