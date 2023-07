David Furnish sagt in Kevin Spaceys Prozess als Zeuge aus!

Im Prozess ist bislang kein Ende in Sicht! Der Schauspieler Kevin Spacey (63) steht derzeit in London vor Gericht: Wegen insgesamt zwölf angeblichen Fällen der sexuellen Nötigung muss sich der einstige Leinwandheld verantworten. Im Rahmen des Prozesses meldet sich nun ein bekanntes Gesicht zu Wort, nämlich der Ehemann von Musiklegende Elton John (76): David Furnish (60) wird in Kevins Prozess als Zeuge der Verteidigung aussagen!

Wie unter anderem Deadline berichtet, soll der Ehemann des "Rocketman"-Sängers per Video aus Monaco zugeschaltet werden. Er ist einer der ersten hochkarätigen Zeugen, die zu Kevins Verteidigung in den Londoner Prozess geladen werden. Berichten zufolge gehe die Bekanntschaft der beiden Männer bis ins Jahr 2017 zurück. Damals hatte sich der House of Cards-Star als Gast auf einem Benefizdinner von Eltons AIDS Foundation gezeigt.

Im Prozess gegen den Oscar-Preisträger waren zahlreiche erschreckende Geschichten ans Tageslicht gekommen. Dem Schauspieler wird unter anderem vorgeworfen, einen schlafenden Mann sexuell missbraucht zu haben. Kevin behauptet weiterhin, die meisten Vorwürfe wären absolut erfunden und die mutmaßlichen Opfer lediglich an Geld interessiert.

Anzeige

Getty Images David Furnish im März 2023

Anzeige

Getty Images David Furnish und Elton John im März 2023

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de