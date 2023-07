Prinzessin Kate übersieht Balljungen: Fans haben Mitgefühl!

Das war bestimmt nur ein Versehen! Prinzessin Kate (41) ist als Schirmherrin natürlich nicht vom beliebten Tennisturnier in Wimbledon wegzudenken. Daher ließ sie es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, die Sportler vor Ort anzufeuern. Beim Händeschütteln mit den Balljungen unterlief ihr jedoch ein kleiner Fauxpas: Kate übersah einen der Jungs und Fans zeigen nun ihr Mitgefühl für den Burschen im Netz!

Bei der Live-Übertragung auf BBC One sah man die Prinzessin auf das Tennisfeld laufen, wo sie den Balljungen und -mädchen zur Begrüßung die Hand reichte. Versehentlich übersah sie dabei den ersten Jungen in der Reihe und streckte erst ab dem zweiten Jugendlichen ihre Hand aus. Fans zeigten daraufhin ihr Mitgefühl für den Übersehenen im Netz und schreiben: "Hat Kate nicht den ersten Balljungen übersehen? Was glaubt ihr, wie er sich dabei fühlt?" Ein anderer findet: "Es war sehr seltsam, um nicht zu sagen unglücklich und peinlich für den armen Jungen."

Die Prinzessin war nicht allein erschienen: Neben ihr im Publikum saßen auch Ehemann Prinz William (41) sowie ihre Kinder Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (8). Die royalen Sprösslinge scheinen die Tennis-Affinität ihrer Mutter geerbt zu haben: Gespannt verfolgten sie das Tennis-Match von der Tribüne aus.

Getty Images Prinzessin Kate beim Wimbledon Turnier 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte beim Wimbledon Turnier 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William bei Wimbledon 2023

