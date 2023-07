Beim neuen Verein: İlkay Gündoğan zeigt stolz sein Baby Kais

Er ist ein wirklich stolzer Papa! İlkay Gündoğan (32) und seine Frau Sara hatten im vergangenen November ihre erste Schwangerschaft verkündet. Der Profi-Kicker und seine Liebste haben einen Sohn erwartet. Im März dieses Jahres war es dann endlich so weit und die beiden durften ihren gemeinsamen Nachwuchs endlich in den Armen halten. Und über sein Baby ist der Kicker offenbar sehr froh, denn: Bei seinem neuen Verein präsentiert İlkay Kais stolz zusammen mit seiner Sara.

In seinem neuen FC-Barcelona-Trikot lächelt er glücklich in die Kamera, während er seinen Sohnemann freudig in den Armen hält. Der Kleine ist augenscheinlich ganz der Papa – denn auch er ist in einen winzigen Trainingsanzug des Vereins gekleidet. Sara hingegen trägt ein edles Kleid, das in dem dunklen Blau wohl dennoch der neuen Mannschaft ihres Gatten angepasst ist.

Seine Begeisterung über das Vatersein teilte der Sportler schon vor wenigen Wochen im Interview mit dem "ZDF Sportstudio" – und der kleine Kais scheint seinen Papa ganz schön um den Finger gewickelt zu haben. İlkay kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Wenn er dann anfängt zu lächeln, dann vergisst man alles komplett um einen herum."

Getty Images İlkay Gündoğan und Sara Arfaoui mit ihrem Sohn Kais

Instagram / sarabenamira Sara Gündoğan, Ehefrau von İlkay Gündoğan

Instagram / sarabenamira İlkay Gündoğan und sein Sohn im März 2023

