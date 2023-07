Gigi Hadid wurde wegen Marihuanabesitzes im Urlaub verhaftet

Gigi Hadid (28) schaut sich die Gefängnismauer mal von innen an! Normalerweise kommt sie eher nicht in Konflikt mit dem Gesetz: Der größte Skandal in der Karriere der Laufstegschönheit war wohl die Trennung von Zayn Malik (30), dem Vater ihrer Tochter, weil er ihrer Mutter Yolanda gegenüber handgreiflich geworden sein soll. Doch nun sorgt Gigi selbst für Aufsehen: Sie wurde wegen Marihuanabesitzes verhaftet!

Wie TMZ berichtet, ist das Model bereits vor einer Woche kurzzeitig in Arrest gekommen: Bei der Ankunft auf den Kaimaninseln im Privatjet waren am Flughafen vom Zoll Marihuana und Utensilien für den Konsum in seinem Gepäck entdeckt worden. Die Beamten stellten zwar fest, dass die Drogen nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt waren – dennoch wurden Gigi und ihre Freundin Leah Nicole McCarthy wegen der Einfuhr von Marihuana und von Utensilien zum Rauchen von Cannabis verhaftet. Die beiden wurden in die Haftanstalt der karibischen Insel gebracht.

Nach der Zahlung einer Kaution wurden die Frauen dann vorerst wieder freigelassen und schließlich zur Zahlung einer Geldstrafe von jeweils circa 900 Euro verurteilt. Damit ist die Sache vom Tisch, wie Gigis Vertreter E! News erklärt: "Gigi war mit Marihuana unterwegs, das sie legal in New York mit einer medizinischen Lizenz erworben hatte. Es ist für den medizinischen Gebrauch auch in Grand Cayman seit 2017 legal. Ihre Akte bleibt sauber und sie hat den Rest ihrer Zeit auf der Insel genossen."

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Supermodel

Getty Images Gigi Hadid, Topmodel

Getty Images Gigi Hadid, Model

