Jan Ulrich hatte 2018 brutalen Drogen- und Alkoholabsturz

Jan Ullrich (49) ist so ehrlich wie noch nie. Der ehemalige Rennfahrer machte in den letzten Jahren vor allem durch Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Wegen seines Alkoholproblems und seiner Ausraster sorge er ganz schön für Gesprächsstoff. In seiner vierteiligen Doku "Jan Ulrich – Der Gejagte" wollte er seine schwere Vergangenheit aufarbeiten. Jetzt wurde der Trailer der ersten Folge veröffentlicht: Jan macht ein erstes heftiges Geständnis über seine schlimmste Zeit.

"Ich habe Kokain in Massen genommen. Ich habe Whisky wie Wasser getrunken. Bis kurz vor Exitus", erzählte der 49-Jährige im ersten Teaser seiner Doku. Vor allem im Jahr 2018 ist Jan völlig abgestürzt: Knast, falsche Freunde, Prostituierte und Zoff mit Prominenten. "Ich bin dem Tod mal wieder entronnen", äußerte sich der Tour-de-France-Gewinner über seinen Rückfall im Jahr 2021.

Nach dem schlimmen Rückfall kümmerte sich sein Umfeld um Jan: Er machte einen Entzug, fing eine Therapie an und schaffte es, wieder ins normale Leben zurückzukehren. "Ich habe es geschafft, wieder ein stabiles Umfeld um mich zu bauen. Das bringt mir unglaublich viel, das ist wie der Sport ein wichtiger Teil meiner Therapie. Ich habe auch mit Psychologen geredet, auch mal eine Hypnose versucht", sagte Jan im Jahr 2022 gegenüber Sport Bild.

Instagram / janullrichofficial Jan Ullrich im Oktober 2021

Getty Images Jan Ullrich im Jahr 2005

Getty Images Jan Ullrich bei der Tour de France 1997

