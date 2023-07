Liebes-Comeback? Katie Price mit Verlobungsring gesichtet

Sind sie jetzt doch wieder zusammen oder nicht? Katie Price (45) und Carl Woods (34) hatten sich im Sommer 2022 kennen und lieben gelernt. Seither herrscht zwischen den beiden Reality-TV-Stars ein ziemliches Liebeswirrwarr: Mehrfach trennten sie sich, gaben zwischenzeitlich ihre Verlobung bekannt und lösten sie wieder auf. Zuletzt schossen sie auch immer wieder in den sozialen Medien gegeneinander. Doch haben Katie und Carl nun etwa wieder zueinandergefunden?

Paparazzi lichteten die 45-Jährige am Dienstagmorgen in Sussex ab, als sie zu ihrer Sozialarbeitsstelle erschien. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sticht aber nicht nur ihre frisch operierte, einbandagierte Nase ins Auge, sondern auch der fette Klunker an ihrem Finger! Offenbar hat sie ihren Verlobungsring, den sie von ihrem On-off-Partner Carl bekommen hatte, wieder angelegt. Bisher äußerten sich die beiden zu ihrer mutmaßlichen Liebes-Reunion aber noch nicht.

Es sieht allerdings ganz so aus, als ob sich Katie und Carl wieder annähern. Vergangenen Woche wurden sie bereits beim Knutschen erwischt! Schnappschüsse von The Sun zeigen, wie die beiden innige Zärtlichkeiten austauschen. Laut einem Augenzeugen hatten sie sehr vertraut gewirkt: "Es ist ganz klar, dass sie wieder zusammen sind – zumindest im Moment."

Anzeige

TikTok / katieprice Katie Price im Juli 2023 nach ihrer Nasen-OP

Anzeige

TOT / MEGA Carl Woods und Katie Price in London 2023

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, britischer Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de