Madame Tussauds enthüllt sieben neue Harry-Styles-Figuren

Die Fans von Harry Styles (29) dürften sich freuen! Der Sänger hatte sich 2010 mit der Boyband One Direction einen Namen gemacht. Nach fünf gemeinsamen Jahren trennten sich Niall Horan (29), Zayn Malik (30), Louis Tomlinson (31), Liam Payne (29) und er aber wieder. Seitdem startete der Popstar ordentlich durch und feierte mit seinen Songs zahlreiche Erfolge. Fans auf der ganzen Welt können ihrem Idol jetzt ganz nah sein: Madame Tussauds enthüllt sieben neue Harry-Figuren.

Wie Mirror berichtet, sollen die Wachsfiguren auf der ganzen Welt verteilt werden. In London wird Harry in einem besonderen Look zu sehen sein: Dort wird die Figur ein Outfit tragen, das von seinem Auftritt bei der "My Policeman"-Premiere inspiriert ist. Ab dem 27. Juli dürfen Fans ihr Idol in grünem Blazer, mit einer großen Blumenbrosche, einer pistaziengrünen Hose, Stiefeln und einer hellgrünen Handtasche bestaunen. Laut des Wachsfigurenkabinetts habe die Herstellung des exakten Looks mehr als zehn Monate gedauert.

Die Klamotten der anderen sechs Figuren orientieren sich an den Lieblingsstyles des Sängers der vergangenen Jahre. In Berlin wird Harry in einem übergroßem rosafarbenen Pelzmantel zu sehen sein. Diesen hatte er vergangenes Jahr beim Coachella-Festival getragen.

Anzeige

MEGA Harry Styles, Wachsfigur bei Madame Tussauds in London

Anzeige

MEGA Harry Styles, Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Grammy Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de