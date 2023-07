Nach Verhaftung wegen Drogen: Gigi Hadid genießt den Urlaub

Gigi Hadid (28) scheint sich aus den Schlagzeilen um sie nichts zu machen. Heute wurde bekannt, dass das Model vor einer Woche am Flughafen auf den Kaimaninseln verhaftet worden war: Bei der Anreise war von Zollbeamten Marihuana und Utensilien zum Drogenkonsum in seinem Gepäck gefunden worden. Gigi und ihre Freundin Leah Nicole McCarthy kamen daraufhin kurzzeitig in Haft, nach der Zahlung einer Kaution und jeweils 900 Euro Strafe ist die Sache aber vom Tisch. Und Gigi genießt den Urlaub unbehelligt in vollen Zügen.

Nach Bekanntwerden der Verhaftung teilt Gigi fröhlich Urlaubsschnappschüsse auf Instagram – und die sprechen für sich! Von Problemen keine Spur: So posiert sie darauf sexy vor Palmen im Bikini, zeigt ihr luxuriöses Essen und ihren Schmuck oder genießt den karibischen Traumstrand mit ihrer Freundin. Auch die Bildunterschrift zeigt, dass der Laufstegschönheit der Konflikt mit dem Gesetz nichts ausgemacht hat. "Ende gut, alles gut", schreibt sie bezeichnend zu den Fotos.

Die Fans sind geteilter Meinung über Gigis Attitüde nach der Verhaftung. "Es könnte ihr nicht egaler sein", stellt ein Fan fest. "So sieht es also im Knast aus?", "Sie postete das nicht ernsthaft, nachdem sie in Haft war?" und "Das Leben, nachdem man im Gefängnis war und freigekauft wurde", lauten weitere Kommentare.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und ihre Freundin, Juli 2023 auf den Kaimaninseln

Getty Images Gigi Hadid, Topmodel

Instagram / gigihadid Gigi Hadid (R.) und ihre Freundinnen im Juli 2023 auf den Kaimaninseln

