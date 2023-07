Pärchenfoto: Louisa Jindaoui zeigt erstmals ihren Babybauch!

Louisa Jindaoui (23) gewährt ihren Fans neue Einblicke in ihre Reise zum Babyglück! Die Influencerin und ihr Liebster Nader Jindaoui (26) überraschten ihre Community Anfang Juli mit einer wunderbaren Neuigkeit: Das Paar erwartet nach seiner kleinen Tochter Imani erneut Nachwuchs. Bislang konnten die Follower der beiden aber noch keinen Blick auf die gewölbte Körpermitte der Zweifach-Mama in spe werfen – bis jetzt: Louisa präsentiert nun zum ersten Mal total stolz ihren Babybauch im Netz!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht Nader jetzt ein gemeinsames Foto mit seiner Louisa – und auf dem Schnappschuss setzt die Influencerin ihren Babybauch gekonnt in Szene: Auf dem Pic posiert die Beauty in einem engen gestreiften Kleid, das sich perfekt an ihre Wölbung schmiegt. Der werdende Zweifach-Vater betitelt das Posting unter anderem mit einem Herz-Emoji.

Zwar sind Louisa und Nader total glücklich und freuen sich auf ihren Nachwuchs – doch zu diesem Zeitpunkt haben die beiden wohl noch nicht mit einem weiteren Familienmitglied gerechnet. Louisa erklärte nämlich vor einigen Tagen im Netz: "Wir wollten ein zweites Baby. Das wisst ihr ja. Trotzdem war es so unerwartet für mich."

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui mit ihrer Tochter Imani

Instagram / linlouuu Louisa Jindaoui, Influencerin

Instagram / linlouuu Nader und Louisa Jindaoui, Juni 2021

