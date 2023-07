Sofia Vergara und Joe Manganiello geben Trennung bekannt!

Alles aus und vorbei! Sofia Vergara (51) und Joe Manganiello (46) hatten sich 2014 kennengelernt und verliebt. Nur ein Jahr später gaben sich die Modern Family-Darstellerin und der Schauspieler in einer romantischen Zeremonie das Jawort und galten seitdem als absolutes Traumpaar. Doch nun geben sie ganz überraschend ihre Trennung bekannt. "Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen. [...] Wir bitten höflich darum, unsere Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren", heißt es in ihrem Statement gegenüber Page Six. Einen Scheidungskrieg wird es wohl nicht geben – das Ex-Paar betont, dass es nach wie vor füreinander da sein würde.

