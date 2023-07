Fünfstellig: So viel verdient Cora Schumacher mit OnlyFans!

Cora Schumacher (46) macht mit ihrem neuen Job einen Haufen Kohle! Die einstige Rennfahrerin hatte schon vor ihrer Beziehung mit Ex-Mann Ralf Schumacher (48) als Erotikmodel gearbeitet, zog sich 2015 auch für den Playboy aus. Mit Nacktheit hat die Reality-TV-Bekanntheit wohl absolut kein Problem – nun startet sie auch mit ihrem eigenen Kanal auf OnlyFans durch. Und auf der Erotikplattform läuft es offenbar ziemlich gut für Cora!

Im Interview mit RTL plaudert die 46-Jährige über ihre neue Karriere. "Wenn du was sehen willst, musst du bezahlen." – und so wie es aussieht, wollen so einige einen Blick auf Coras intimere Seiten erhaschen! Schon am ersten Tag konnte sie auf OnlyFans einen stattlichen Betrag einnehmen: "Also es sind jetzt in etwas über 24 Stunden tatsächlich nahezu 10.000 Euro gewesen." Das Monatsabo für ihre Erotikseite kostet 30 Euro. Dafür bekommen die Zahlenden heiße Bilder und sexy Videos, die sie beispielsweise im Pool zeigen.

Offenbar fühlt sich die einstige Rennfahrerin pudelwohl in ihrem Körper. Doch das war nicht immer so: Cora hatte mit verfrühten Wechseljahren zu kämpfen. "Ich habe mich gefühlt wie eine Quarktasche, bin auseinandergegangen", schildert sie im Gespräch. Das habe sich auf ihr komplettes Leben ausgewirkt: "Ich hatte keine Lust auf Menschen, keine Lust auf Sex, keine Lust auf Männer." Schlussendlich konnte ihr dabei eine Ärztin helfen.

Anzeige

Getty Images Cora Schumacher, Fernsehmoderatorin

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im Juni 2023

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher posiert vorm Spiegel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de