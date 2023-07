Neue Karriere: Cora Schumacher startet auf OnlyFans durch!

Sie lässt alle Hüllen fallen! Cora Schumacher (46) war von 2001 bis 2015 mit dem Rennfahrer Ralf Schumacher (48) verheiratet. Nur wenige Monate nach ihrer Trennung zog sich die Promi Big Brother-Kandidatin für den Playboy aus. Offenbar fühlt sich die einstige Motorsportlerin auch acht Jahre danach noch total wohl ohne Klamotten: Cora startet jetzt sogar ihren eigenen Kanal auf der Erotikplattform OnlyFans!

Im Interview mit Bild plaudert die 46-Jährige über ihre neue Karriere. "Meine Seite auf OnlyFans wird zwar freizügig sein, aber definitiv ästhetisch bleiben. Ich liebe meinen Körper und warum soll ich das nicht mit anderen teilen? Das sollte ja eigentlich kein Problem mehr sein seit dem Playboy", meint sie ehrlich. Sie fühle sich pudelwohl in ihrer Haut: "Warum sollte ich nicht das eine oder andere Oben-ohne-Foto mit der Öffentlichkeit teilen?" Cora habe in den vergangenen Jahren viel mit ihren Wechseljahren gekämpft, was sich auch auf ihr Selbstbewusstsein ausgewirkt habe. Diese Zeit habe sie nun überstanden: "Ich bin wieder verliebt! In mich selbst – und in meinen neuen alten Körper!“

Ihr Liebesleben hält Cora aber wohl trotzdem weiter aus der Öffentlichkeit. Wie sie aber vergangenes Jahr im Gespräch mit Promiflash betonte, laufe es aber super im Bett: "Ich bin wirklich sehr ausgeglichen. Woran liegt das, wenn Frauen sehr ausgeglichen sind? Wenn sie guten Sex haben."

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im Mai 2023

Getty Images Cora Schumacher, Fernsehmoderatorin

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher posiert vorm Spiegel

