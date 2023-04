Nach Trennung: Reese Witherspoon hat keine Zeit für Dates

Reese Witherspoon (47) kann noch keinen neuen Mann in ihr Leben lassen. Im vergangenen Monat hatte sie verkündet, dass ihr Ehemann Jim Toth (52) und sie sich scheiden lassen. Zuvor waren die beiden Schauspieler zwölf Jahre verheiratet gewesen, sie haben einen gemeinsamen Sohn. Schon kurz nach der Trennungsverkündung kamen dann Datinggerüchte mit dem ebenfalls frisch getrennten Tom Brady (45) auf – doch daran ist wohl nichts dran. Reese ist auch noch gar nicht bereit für Rendezvous!

"Reese kommt ja gerade aus einer Ehe, also ist das Letzte, was sie im Kopf hat, eine feste Beziehung einzugehen", stellt eine Quelle gegenüber US Weekly klar. Die Gerüchte um eine Liaison mit Tom seien "total lächerlich" gewesen: "Sie trifft sich im Moment weder mit ihm noch mit jemand anderem. Reese hat einen unglaublich vollen Terminkalender mit ihrer Karriere und ihren Kindern und hat keine Zeit, sich auf eine Beziehung zu konzentrieren". Die Oscar-Preisträgerin würde noch nicht einmal daran denken, wieder zu flirten.

Dabei kam das Liebes-Aus mit Jim wohl keinesfalls überraschend für die Hollywoodbeauty: Bereits im Dezember 2021 behauptete ein Insider, dass sie sich auf ein Leben ohne den 52-Jährigen vorbereite. "Sie beschlossen, dass ihre Ehe nicht ewig halten würde und dass sie einen Plan für die Aufteilung ihres Vermögens haben sollten, der nicht zerstören würde, was sie gemeinsam aufgebaut haben", berichtete der Informant.

Getty Images Resse Witherspoon und Jim Toth, 2017

Getty Images Tom Brady im Januar 2023

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

