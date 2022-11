Nach Herzinfarkt: So geht es NeNe Leakes Sohn Brentt (23)

NeNe Leakes (54) fällt ein Stein vom Herzen. Die "The Real Housewives of Atlanta"-Darstellerin musste viel in der Vergangenheit durchmachen: Im September 2021 ist ihr Mann Greg mit 66 Jahren an den Folgen von Krebs verstorben. Vor wenigen Wochen musste die TV-Bekanntheit noch einen weiteren Schicksalsschlag einstecken, denn ihr Sohn Brentt erlitt einen Herzinfarkt. Dadurch war der 23-Jährige in seiner Motorik und in seiner Sprache stark eingeschränkt. Fast zwei Monate nach dem Herzinfarkt gab NeNe ein Update über den Gesundheitszustand ihres Sohnes.

Die 54-Jährige teilte in ihrer Instagram-Story einige Videos, die ihren Sohn beim Verlassen einer Rehabilitationsklinik zeigen. Dabei sieht man, wie schnell sich Brentt von seinem Herzinfarkt erholt hat: In einem pinken Jogginganzug schlendert NeNes Sohn durch die Gänge der Einrichtung. Als er am Empfangstresen vorbeikommt, verabschiedet er sich von dem Personal. "Er kann Laufen und Sprechen", merkte seine Mutter überglücklich an.

NeNe postete außerdem ein paar Clips, die den Jungen auf seinem Weg zur Besserung zeigen: In einem Video sieht man Brentt auf einem Laufband gehen, während er mit Gurten an der Decke gesichert ist. In einer weiteren Aufnahme wirft der Sohn der TV-Bekanntheit sogar einen Basketball.

NeNe Leakes

NeNe Leakes bei den BET Awards 2022

Brentt und NeNe Leakes

