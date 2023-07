Pansexuell: So reagierten Demi Lovatos Eltern auf Outing!

Es ist schon fünf Jahre her! Demi Lovato (30) hatte sich 2021 als nicht-binär identifiziert. Damit hatte die Sängerin offenbart, sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig zu fühlen. Seit dem vergangenen Jahr identifiziert sie sich wieder als Frau – und änderte ihre Pronomen wieder. Auch in ihrer Sexualität hat sich in der Vergangenheit einiges getan. Doch wie outete sich Demi vor ihren Eltern?

"Ich brauchte, bis ich 25 war, um mich meiner Mutter gegenüber zu outen", verrät Demi gegenüber SiriusXM. Sie komme aus einem christlichen Hintergrund und sei queer aufgewachsen. Dennoch habe sie gewartet, bis sie sich damit wohlgefühlt habe. "Damals war ich bisexuell und dann habe ich gemerkt, dass ich pansexuell bin. Es hat eine Weile gedauert", gibt sie preis. Doch wie reagierte Demis Mutter? "Sie fing fast an zu weinen und sagte: 'Ich will nur, dass du glücklich bist'", verrät sie. Damit ist der Musikerin wohl ein Stein vom Herzen gefallen. "Es gibt so viele Eltern, die nicht so reagieren und das bricht mir das Herz."

Gegenüber ihrem Stiefvater ist es ihr wohl nicht ganz so schwergefallen. "Ich sagte: 'Hey, ich muss dir etwas sagen. […] Ich mag auch Mädchen'", erinnert sich die "Heart Attack"-Interpretin zurück. Für ihn war das aber offenbar keine große Überraschung: "Er sagte: 'Ja, ich weiß. Du hast 'Cool For The Summer' herausgebracht.'" In dem Song geht es um die sexuelle Anziehung zu einer Frau.

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Demi Lovato auf der Met Gala 2016

