Sexy Badenixe: Hier posiert Sarah Connor im knappen Bikini!

Sarah Connor (43) verbreitet Urlaubsstimmung in den sozialen Medien! Die deutsche Sängerin hat in diesem Jahr schon so einige Auftritte vor großen Menschenmengen hinter sich – und bald steht die "From Sarah With Love"-Interpretin für weitere Open-Air-Termine auf der Bühne. Doch vor den Konzerten gönnt sich die Blondine noch eine kleine Auszeit am Meer: Sarah versorgt ihre Netz-Community jetzt mit sexy Urlaubsfotos!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Musikerin jetzt eine ganze Reihe von Schnappschüssen, die sie vor einer traumhaften Kulisse auf einem Boot oder auch beim Tauchen im Meer zeigen. Auf einem Bild posiert Sarah in einem knappen und funkelnden Pailletten-Bikini hinter dem Ruder. Den Beitrag betitelt sie unter anderem mit den Hashtags #ocean und #happyplace.

Sarahs Community ist von den sexy Urlaubsfotos total angetan! In der Kommentarspalte überschütten die Fans ihr Idol mit zahlreichen Komplimenten. "Meine wunderschöne Meerjungfrau", "Wow, wie schön du strahlst" oder auch "Man sieht einfach, wie unglaublich glücklich du bist!", schreiben beispielsweise drei User.

Sarah Connor, Juli 2023

Sarah Connor, Musikerin

Sarah Connor, deutsche Musikerin

