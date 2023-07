Wegen Pflanze: Kaley Cuoco hatte große Sorge um ihren Hund!

Das ist noch mal gut gegangen! Die Schauspielerin Kaley Cuoco (37) ist als echte Tierfreundin bekannt. Neben ihren fünf Hunden zählt die Blondine noch Pferde und kleine Farmtiere zu ihrer bunten Familie. Einer ihrer Vierbeiner versetzte die The Big Bang Theory-Darstellerin nun aber in große Sorge: Der kleine King musste operiert werden! Nun verrät Kaley, dass eine Pflanze Schuld am schlechten Zustand ihres Hundes war.

Wie Kaley in ihrer Instagram-Story mitteilt, hatten sie und ihr Partner Tom Pelphrey (40) zwei Monate lang gerätselt, was mit dem Hund nicht stimme. Schließlich konnte ein Tierarzt feststellen, dass King Zweige eines Fuchsschwanzgrases im Körper hatte, die operativ entfernt werden mussten. Kaley ermahnt deshalb ihre Fans im Netz: "Kümmert euch um eure Haustiere oder habt keine! Wir sind so dankbar, dass es ihm gut geht und er ein langes, glückliches Leben haben wird."

Im März war die Schauspielerin zum ersten Mal Mama geworden, als die kleine Matilda das Licht der Welt erblickt hatte. Vor wenigen Wochen hatte Kaley verraten, dass auch ihre Tochter schon ein echter Hundefreund sei und Bilder von ihrem Baby mit dem Familienhund Opal geteilt.

Anzeige

kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihren Hunden

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda

Anzeige

Instagram Matilda Pelphrey mit Kaley Cuocos Hund Opal

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de