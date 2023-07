Iris Klein ist nicht in Daniela Katzenbergers Show zu sehen!

Wurde Iris Klein (56) etwa verbannt? Seit Anfang des Jahres folgt im Hause Klein eine Schlagzeile nach der anderen. Schließlich hatte sich Peter (56) während der Ehe mit der Mama von Daniela Katzenberger (36) in die Schauspielerin Yvonne Woelke (41) fremdverliebt. Lange Zeit lebte die Noch-Ehefrau des gelernten Malers ihre Gefühlswelt in der Öffentlichkeit aus – könnte das nun zu Iris' Rausschmiss aus der Show "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" geführt haben?

Die 56-Jährige ist neben ihrer Tochter, ihrem Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) und ihrer Enkelin Sophia (7) fester Bestandteil des Formats. In den vergangenen Folgen wurde deshalb auch ihre Trennung von Peter zum Thema – und nun ist sie in der aktuellen Episode plötzlich nicht mehr zu sehen! Stattdessen dreht sich alles um Daniela und ihre Aufregung vor ihrem Auftritt bei Florian Silbereisen (41). Wurde ihre Mutter etwa aus der Sendung geschmissen? Die Antwort darauf ist bislang noch nicht bekannt.

Durch Iris' Fehlen kommt die Frage auf, ob sie es sich mit ihren Gefühlsausbrüchen nach der Trennung von Peter verscherzt hat. Schließlich war auch Daniela irgendwann merklich genervt von dem ganzen Drama. "Oh Gott, jetzt heult sie wieder. Jetzt hör‘ doch mal auf zu heulen, schau‘ doch mal nach vorne, reiß‘ dich mal zusammen!", teilte sie in einer älteren Folge ihre Gedanken, die sie ihrer Mutter in manchen Momenten am liebsten an den Kopf werfen wollte.

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Star

Getty Images Daniela Katzenberger in München im November 2019

