"My Mom, Your Dad": Amira Pocher moderiert neue Datingshow

Amira Pocher (30) will Eltern unter die Haube bringen! Die Ehefrau von Oliver Pocher (45) durfte in den vergangenen Jahren schon so manchen Moderations-Job übernehmen. Neben ihrer Arbeit für Die Superzwillinge und "Prominent" wurde die zweifache Mutter auch mal für Love Island angefragt – lehnte das Angebot aber ab. Jetzt verschlägt es die Beauty aber doch auf eine Insel der Liebe: Amira moderiert eine ganz neue Datingshow!

In einer Pressemitteilung verkündet Vox jetzt, dass die Brünette ab August die Sendung "My Mom, Your Dad" moderieren wird. In dem Format sollen zwölf erwachsene Kinder ihre alleinerziehenden Eltern verkuppeln – natürlich vor der paradiesischen Kulisse von Kreta. Ab dem 15. August wird die Sendung immer dienstags über die TV-Bildschirme flimmern. Geplant sind insgesamt acht Folgen.

Im TV will Amira also Singles zu ihrem Glück verhelfen – selbst steckt die Österreicherin derzeit in einer kleinen Liebeskrise. Wie die Pochers zuletzt selbst zugaben, haben sie derzeit einige Probleme. "Es ist halt im Moment schwierig. Das verflixte siebte Jahr oder so", schilderte Amira ehrlich.

