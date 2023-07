Das waren Tony Bennetts (†96) wichtigste Lebensstationen!

Mit ihm verliert die Welt eine der größten Musiklegenden. Tony Bennett (96) gehört sowohl zu den prägendsten als auch zu den erfolgreichsten Jazz-Sängern aller Zeiten. Am Freitag folgte dann die traurige Nachricht: Der Musiker ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Dennoch kann der gebürtige New Yorker auf eine beachtlich lange Karriere als Jazz-Künstler zurückblicken. Hier ein Überblick über Tonys wichtigste Etappen in seiner Laufbahn!

Der Sänger startete seine Jazz-Karriere mit bescheidenen Schritten: Er begann bereits im Alter von sechs Jahren mit dem Singen – und übte, während er kellnerte. Sein großer Durchbruch gelang dem Musiker 1949, als ihm die Varietésängerin Pearl Bailey einen Auftritt in ihrer Konzertreihe in Greenwich Village anbot. Ein Jahr später unterschrieb der damals 24-Jährige einen Musikvertrag bei Columbia Records und ging mit Songs wie "Because of You" und "Blue Velvet" erstmals in die Charts ein. Seinen ersten Grammy gewann Tony 1962 für seine Aufnahme von "I Left My Heart in San Francisco". Insgesamt gewann der Jazz-Künstler 19 Grammys und erhielt 41 Nominierungen.

Sein Auftritt bei MTV Unplugged im Jahr 1994 führte zu einem Platin-Album. Auch in den 2000ern feierte Tony weiterhin große Erfolge: 2011 begann er eine enge Freundschaft mit Lady Gaga (37) – mit der er oft zusammenarbeitete. Drei Jahre später brachten die beiden ihr preisgekröntes Album "Cheek to Cheek" heraus, das dem damals 88-Jährigen einen Guinness-Weltrekord – als älteste Person, die mit einem neuen Album Platz eins der US-Album-Charts erreicht hat – einbrachte. Im August 2021 hatte der Jazz-Künstler aufgrund seiner Alzheimer-Diagnose schließlich seinen Rücktritt verkündigt.

Getty Images Tony Bennett im Jahr 1957

Getty Images Tony Bennett bei einer Show im Londoner Palladium, 1970

Getty Images Tony Bennett und Lady Gaga bei den 57. Grammy Awards, 2015

