Große Trauer: Fans verabschieden sich von Tony Bennett (†96)

Ein schlimmer Tag für die Musikwelt. Tony Bennett (96) war einer der einflussreichsten und bekanntesten Jazzsänger der USA. Ganze 19 Grammys gewann er in seiner steilen Karriere und wurde für Hits wie "For Once In My Life" und "Because Of You" auf der ganzen Welt gefeiert. Aufgrund seiner Alzheimererkrankung trat er in den vergangenen Jahren aber kürzer. Im Alter von 96 Jahren ist Tony nun verstorben. Die Trauer unter seinen Fans ist groß.

Auf Twitter und Co. nehmen Bewunderer der Musiklegende Abschied. "Es ist so traurig, mit der Nachricht aufzuwachen, dass Tony Bennett verstorben ist. Ich hatte das große Glück, ihn zu sehen! Was für ein unvergesslicher Abend", meint ein betroffener User. Zwei weitere kommentieren: "Der Verlust einer weiteren Legende" und "Schade, dass er von uns gegangen ist." Es wird deutlich, dass Tony mit seinem Lebenswerk Millionen von Menschen geprägt hat: "Meine Kindheit war erfüllt von Erinnerungen an ihn und Sinatras Platten, die im Haus meiner Großeltern gespielt wurden. Er war eine sanfte Seele mit einer unglaublichen Stimme."

Trotz seiner Alzheimerdiagnose hatte Tony noch vor rund zwei Jahren ein Album mit Lady Gaga (37) rausgebracht. Die Songs auf der Platte "Love For Sale" waren zwischen 2018 und 2020 entstanden. Für die Musikerin sei es damals hart gewesen, mit dem Erkrankten zu arbeiten – sie soll laut AARP deshalb teilweise sogar in Tränen ausgebrochen sein.

Getty Images Tony Bennett im September 2015

Getty Images Tony Bennett im April 2019

Getty Images Lady Gaga und Tony Bennett bei den Grammy-Awards 2015

