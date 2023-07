Elevator-Boys-Hottie Luis ließ sich Songtitel tätowieren!

Luis Freitag könnte wohl kaum stolzer sein! Der deutsche Influencer ist mit seinen Kumpels Tim Schaecker (24), Jacob Rott, Julien Brown und Bene Schulz im Netz so richtig erfolgreich: Als Elevator Boys eroberten die Jungs in den vergangenen Jahren Plattformen wie TikTok und Co. Seit wenigen Tagen starten sie mit ihrem ersten Song "Runaway" auch im Musikbusiness durch. Luis ist von dem Track offenbar so begeistert, dass er sich den Titel kurzerhand tätowieren ließ!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht der Hottie jetzt einen Schnappschuss, auf dem er total stolz sein neues Tattoo präsentiert: Oberhalb seines rechten Knies ziert jetzt ein filigraner Schriftzug seine Haut – als Motiv ließ er sich den Titel "Runaway" auf seinem Körper verewigen. Luis' Tattoo ist außerdem auch das Cover des neuen Songs.

Wie beflügelt Luis nach der Veröffentlichung von "Runaway" ist, macht er zusätzlich mit einem emotionalen Text deutlich. "Ich bin so überwältigt von Freude. Musik zu machen war ein lebenslanger Traum von mir und ich hätte nie gedacht, dass er eines Tages Wirklichkeit werden würde", betont der Webstar.

Getty Images Die Elevator Boys, Juni 2023

Instagram / luis_freitag Luis Freitag zeigt sein "Runaway"-Tattoo

Instagram / luis_freitag Luis Freitag, Elevator Boy

