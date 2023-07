Im Bikini: Jessie J präsentiert stolz ihren After-Baby-Body!

Jessie J (35) fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut! Erst vor wenigen Wochen ist die Familie der "Pricetag"-Interpretin größer geworden: Mit ihrem Partner Chanan Colman begrüßte sie ihren kleinen Sohnemann Sky Safir Cornish Colman auf der Welt. Seitdem dürfen sich die Fans der Musikerin über regelmäßige Updates aus ihrem Mama-Alltag freuen. Und nun teilt Jessie auch ein Pic ihres After-Baby-Bodys!

Nur knapp einen Monat nach der Entbindung teilt die 35-Jährige nun einen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story, auf dem sie ihren Körper in Szene setzt. Sie fühlt sich offenbar mehr als wohl in ihrem Körper: Gekleidet in einen türkisfarbenen Bikini, strahlt die Neu-Mama für ein Spiegel-Selfie in die Kamera. Von der Geburt ihres kleinen Sohnes ist Jessie kaum noch etwas anzumerken – sogar ein Sixpack lässt sich auf dem Bauch der Britin erahnen.

Auf das, was ihr Body vor, während und nach Skys Entbindung geleistet hat, ist die Sängerin total stolz. Vor Kurzem postete sie auch einige bewegenden Zeilen, mit denen sie sich und andere Mama feierte. "Dein Körper war neun Monate lang ein Zuhause für jemand anderen. [...] Du hast einen ganzen Menschen kreiert. [...] Ich liebe meinen Körper."

Instagram / jessiej Jessie J mit ihrem Sohn Sky im Juli 2023

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J

Instagram / jessiej Jessie J im Mai 2023

