Kurz nach der Geburt: Jessie J feiert ihren After-Baby-Body!

Sie ist stolz auf sich! Jessie J (35) und ihr Partner Chanan Safir Colman sind seit einigen Wochen stolze Eltern eines kleinen Jungen. Ihren Sohnemann Sky präsentierte die "Price Tag"-Interpretin ihren Fans auch bereits mit zuckersüßen Schnappschüssen im Netz. Nur wenige Wochen nach der Geburt fühlt sich Jessie auch pudelwohl in ihrer neuen Rolle als Mama – und ist ganz beeindruckt davon, was ihr Körper in der vergangenen Zeit geleistet hat!

Auf Instagram teilt die 35-Jährige einige berührende Zeilen, mit denen sie sich und andere Mamas feiert. "Dein Körper war 9 Monate lang ein Zuhause für jemand anderen. [...] Du hast einen ganzen Menschen kreiert", schreibt Jessie unter einen Schnappschuss, auf dem sie nur mit einem Slip und zensierter Brust posiert. "Das war mein Körper elf Tage nach der Geburt und ich sehe jetzt, 35 Tage später, immer noch genauso aus", gibt sie ehrlich zu. Aber das störe sie nicht – im Gegenteil: "Ich liebe meinen Körper. [...] Und wenn er bereit und in der Lage ist, sich wieder zu verändern, wird er es tun."

Jessie genießt die erste Zeit mit ihrem Familienzuwachs sehr. "Ich kann dieses Gefühl gar nicht in Worte fassen. Ich fliege vor Liebe. Er ist pure Magie", schwärmte sie kürzlich im Netz und fügt ganz emotional hinzu: "Er hat meine Träume wahr werden lassen. Er ist meine ganze Welt."

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J

Instagram / jessiej Jessie J und ihr Sohn

Getty Images Jessie J im Januar 2020

