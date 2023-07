Zurück zur Ex? Drake schmust mit Verflossener Bernice Burgos

Flirtet Drake (36) etwa wieder mit seiner Ex-Freundin? Im Liebesleben des Rappers war in den vergangenen Jahren eher wenig los. Doch aktuell heizt er mit seinen Flirts ordentlich die Gerüchteküche an. Im Netz teilte er zuletzt ein Bild, auf dem seine Kollegin Sexxy Red auf seinem Schoss sitzt und von ihm einen Kuss auf die Wange bekommt. Nun soll er aber einer anderen nahekommen: Drake zeigt sich beim Kuscheln mit seiner Ex Bernice Burgos.

Das Ex-Paar ist offenbar Backstage bei Drakes Show in New York City aufeinandergetroffen. Aus dem Bereich hinter der Bühne teilt der Musiker bei Instagram ein Foto, auf dem er in einer intimen Geste den Arm um Bernice legt. Und um die Spekulationen noch mehr anzustacheln, postet er direkt danach ein Paparazzi-Bild, dass die beiden 2015 im Liebesurlaub zeigt. Ob Drake und Bernice es wieder versuchen, lässt sich aus den Fotos nicht herauslesen – aber zumindest scheinen sie sich noch gut zu verstehen.

Zumindest soll Bernie derzeit ungebunden sein. Sie und Drake hatten ihre Beziehung Ende 2015 beendet. Danach war sie mit dem Rapper T.I. liiert gewesen. Doch auch die Beziehung war zerbrochen, was das Model schwer mitgenommen haben soll. Ein Insider hatte Hollywood Life erklärt: "Bernice ist nie über T.I. hinweg gekommen, sie denkt die ganze Zeit an ihn und ist immer noch in ihn verknallt."

Instagram / champagnepapi Drake küsst die Rapperin Sexyy Red

Getty Images Drake, Musiker

Getty Images Bernice Burgos, Model

