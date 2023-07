Katie Prince fand ihre Tochter Princess als Baby hässlich!

Das hört Princess Tiaamii (16) garantiert nicht gerne! Eigentlich verstehen sich der Teenager und seine berühmte Mutter Katie Price (45) ziemlich gut: Die britische Unternehmerin teilt beispielsweise immer wieder gemeinsame Schnappschüsse mit ihrer Tochter in den sozialen Medien. Doch jetzt findet die fünffache Mama weniger nette Worte über ihren Nachwuchs: Katie posaunt in der Öffentlichkeit herum, dass Princess als Baby hässlich gewesen sei!

Im Podcast "Saving Grace" ruft sich Katie jetzt die Zeit in Erinnerung, in der ihre heute 16-jährige Tochter Princess ein Baby war – und dabei kommt sie richtig in Lästerlaune. "Sie war als Kleinkind so hässlich", ächzt die Britin und richtet sich dann direkt an Princess: "Du warst hässlich, nicht wahr?" Abschließend macht sie ihrer Tochter dann aber doch noch ein Kompliment, denn sie betont, dass sie heute "wunderschön" sei.

Dass Katie für derartige Aussagen auch Kritik einstecken muss, kann sie offenbar nicht so wirklich nachvollziehen. "Das ist nicht grausam. Ich weiß eben, ob meine Babys hässlich sind oder nicht", wehrt sie sich. In ihren Augen sehen Neugeborene einfach aus wie "kleine alte Männer".

Getty Images Katie Price bei einer Pressekonferenz in London im Oktober 2017

Instagram / officialprincess_andre Peter Andre und Katie Price' Tochter Princess

Instagram / katieprice Princess Tiaamii Andre und Katie Price in jungen Jahren

