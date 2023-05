Wie die Mama: Princess gratuliert Katie Price zum Geburtstag

Princess Andre (15) sieht ihrer Mama Katie Price (45) zum Verwechseln ähnlich! Die Britin hatte sich in den 1990er-Jahren als Model und TV-Bekanntheit einen Namen gemacht. Doch neben ihrer vielseitigen Karriere ist die Beauty außerdem stolze Fünffachmama. Katies erste Tochter Princess ist mittlerweile zu ihrem Ebenbild herangewachsen. Dies zeigte die 15-Jährige nun einmal mehr mit einem süßen Posting zum Geburtstag ihrer Mutter.

Princess teilte in ihrer Instagram-Story an Katies Geburtstag ein niedliches gemeinsames Bild. Darauf zu sehen ist das Mutter-Tochter-Duo in passenden pinken Trainingsanzügen. Beide schauen lasziv zur Seite, während ihre langen, blonden Haare ihre Schultern umspielen. Dazu wählte die Tochter von Peter Andre (50) schöne Worte: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschöne Mutter. Ich liebe dich."

Vergangenen Juni hatte die 45-Jährige wiederum berührende Worte am Ehrentag ihres kleinen Mädchens veröffentlicht. "Es gibt keine Worte, die meine Liebe zu meiner Princess und unsere unzertrennliche Bindung beschreiben könnten", hatte die stolze Mama unter einem Video geschrieben.

Getty Images Katie Price, TV-Bekanntheit

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre, Mai 2023

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre und Katie Price im November 2022

