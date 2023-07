So heiß feiert Topmodel Heidi Klum auf dem CSD in Berlin!

Zu diesem Anlass wirft sich Heidi Klum (50) so richtig in Schale! Das deutsche Model ist bei seinen Fans dafür bekannt, sich in Sachen Mode gerne auszutoben: Immer wieder begeistert die Germany's next Topmodel-Chefjurorin ihre Community mit ihren eleganten, lässigen oder freizügigen Outfits. Für den Christopher Street Day in Berlin darf es bei der Frau von Tom Kaulitz (33) auch mal weniger Stoff sein: So sexy feiert Heidi in der Bundeshauptstadt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht Heidi jetzt mehrere Schnappschüsse, auf denen sie stolz ihren Look für den CSD präsentiert: Für das farbenfrohe Event in Berlin trägt die 50-Jährige eine knappe Hotpants mit einem Saum aus Federn. Dazu kombiniert sie ein sexy Bustier, eine hautfarbene Netzstrumpfhose und High Heels. Natürlich darf blauer, funkelnder Lidschatten bei diesem Anlass auch nicht fehlen.

Was genau Heidi in Berlin vorhat und ob sie sich tatsächlich unter die tausenden anderen CSD-Besucher mischt, ist unklar. Die in den USA lebende Unternehmerin deutet lediglich an: "Lasst uns feiern, Berlin!"

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Topmodel

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2023 in Berlin

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Fashion Week Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de