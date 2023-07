"Überglücklich": Maria Menounous schwärmt vom Mama-Leben!

Maria Menounos (45) ist ganz begeistert von ihrer neuen Rollen als Mutter! Die Schauspielerin und ihr Ehemann Keven Undergaro (55) hatten sich jahrelang nach Nachwuchs gesehnt und zahlreiche Methoden ausprobiert, um ihre Familie zu vergrößern. Im Juni dieses Jahres wurde ihr Kinderwunsch dann endlich erfüllt: Mithilfe einer Leihmutter kam ihre Tochter Athena Alexandra auf die Welt. Die ersten Wochen mit ihrem kleinen Schatz scheint Maria total genossen zu haben!

"Sie ist wunderbar, sie ist so ein gutes Baby. Wir sind einfach so überglücklich", schwärmt die 44-Jährige in der Talkshow "Live with Kelly und Mark" und fügt hinzu: "Ich wusste nie, wann sich mein Leben um Kinder und die Familie drehen würde. Ich war immer so beschäftigt mit meiner Karriere und bin viel gereist. Aber jetzt verstehe ich es. [...] Es ist das tollste Gefühl der Welt." Noch wechsele sie die meisten Windeln der kleinen Athena, ihr Mann fühle sich dabei noch nicht so sicher. Doch sie versuche ihm stets gut zuzusprechen und ihn zu bestärken.

Bei der Geburt ihrer Tochter waren Maria und Keven dabei. "Es war der schönste Moment meines Lebens", erinnerte sie sich im Interview mit People zurück. Der Arzt habe der Moderatorin das Baby nach der Entbindung direkt auf die Brust gelegt: "Keven und ich sahen uns immer wieder an und sagten: 'Oh, mein Gott'. Es war einfach die reine Freude."

Getty Images Maria Menounos und Keven Undergaro im Juni 2018

Getty Images Maria Menounos, Moderatorin

Getty Images Maria Menounos, Moderatorin

