Süße News: Maria Menounos' erstes Baby ist auf der Welt!

Maria Menounos (45) schwebt im absoluten Mamaglück! Die Schauspielerin und ihr Ehemann Keven Undergaro (55) sind bereits seit einiger Zeit verheiratet – ihr Kinderwunsch blieb jedoch jahrelang unerfüllt. Doch im Februar dieses Jahres überraschte das Paar seine Fans mit fantastischen Neuigkeiten: Sie haben eine Leihmutter gefunden und erwarten nun ihr erstes Kind! Und jetzt ist Maria und Kevens Tochter auch endlich da!

Wie die 45-Jährige im Interview mit People verrät, kam ihr Baby schon am 23. Juni zur Welt. "Es war der schönste Moment meines Lebens", erinnert sie sich zurück. Die Geburt war für die Eltern sehr emotional. "Der Arzt nahm sie direkt in die Hand und legte sie auf mich. Ich saß mit ihr auf meiner Brust, und Keven und ich sahen uns immer wieder an und sagten: 'Oh, mein Gott'. Es war einfach die reine Freude." Auch den Namen ihres Neugeborenen verrät Maria: Ihr Töchterchen heißt Athena Alexandra. "Athena ist unser Wunderbaby. Ich bin so dankbar für sie", schwärmt sie abschließend.

Der Weg zu ihrem Baby war für Maria kein leichter. Laut dem Blatt hatte die Moderatorin erst versucht, mittels künstlicher Befruchtung schwanger zu werden, doch war erfolglos geblieben. 2017 hatte sie dann einen Hirntumor – eine Schwangerschaft hätte danach ein großes Risiko dargestellt, da ihr Körper zu schwach gewesen sei.

Getty Images Maria Menounos und Keven Undergaro im Juni 2018

Getty Images Maria Menounos, Moderatorin

Getty Images Keven Undergaro and Maria Menounos im März 2020

